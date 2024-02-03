NASA разработает «инопланетный» ядерный реактор

Специалисты NASA подвели итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения других планет.

Контракты на разработку ядерных реакторов были заключены в 2022 году, участникам предлагалось создать проекты самого реактора, а также системы преобразования энергии, отведения тепла и управления.

Работать такие реакторы должны в условиях Луны или Марса как минимум десять лет. Согласно требованиям, ядерная установка должна весить не более шести тонн и быть в состоянии производить 40 киловатт электроэнергии.

Подрядчиками NASA по разработке реактора стали компании Lockheed Martin, Westinghouse и IX. Планируется, что выбранный в качестве победителя реактор доставят на Луну в начале 2030-х годов. Там он должен будет провести год в испытательном режиме.

В случае успеха конструкцию установки адаптируют для использования на Марсе. В перспективе такие источники энергии станут снабжать жилые и научные модули на других планетах.