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NASA разработает «инопланетный» ядерный реактор

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты NASA подвели итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения других планет.

Контракты на разработку ядерных реакторов были заключены в 2022 году, участникам предлагалось создать проекты самого реактора, а также системы преобразования энергии, отведения тепла и управления.

Работать такие реакторы должны в условиях Луны или Марса как минимум десять лет. Согласно требованиям, ядерная установка должна весить не более шести тонн и быть в состоянии производить 40 киловатт электроэнергии.

Подрядчиками NASA по разработке реактора стали компании Lockheed Martin, Westinghouse и IX. Планируется, что выбранный в качестве победителя реактор доставят на Луну в начале 2030-х годов. Там он должен будет провести год в испытательном режиме.

В случае успеха конструкцию установки адаптируют для использования на Марсе. В перспективе такие источники энергии станут снабжать жилые и научные модули на других планетах.

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Наука #Космос #Наука
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