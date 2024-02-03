НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Российским пользователям ограничили активацию игр в Steam

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Компания Sony ограничила активацию видеоигр на площадке Steam для аккаунтов, которые зарегистрированы в России и Белоруссии.

В частности, ограничения коснулись пользователей, предварительно заказавших игру Horizon Forbidden West, говорится в сообщении российского дистрибутора компьютерных игр «Бука» на официальной страннице «Вконтакте».

«Издатель ограничил активацию этой игры на территории России и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — отмечается в сообщении издательства.

Дистрибутор уточнил, что на территории других стран ограничений на активацию игры нет. Ограничения распространяются на уже вышедшие игры, выпущенные Sony, а также на те, которые только готовятся к релизу.

Еще по теме
Вышел трейлер игры Death Stranding 2
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Игру Tekken 8 взломали в день выхода
Представлен боевой пылесос с озвучкой из «Мира танков»
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте
Раскрыты доходы Владимира Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
46
Путин назвал ВСУ террористической организацией
32
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
29
Суд вынес вердикт Валиевой
26
Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине
25
Раскрыты доходы Владимира Путина