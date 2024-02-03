Российским пользователям ограничили активацию игр в Steam

Компания Sony ограничила активацию видеоигр на площадке Steam для аккаунтов, которые зарегистрированы в России и Белоруссии.

В частности, ограничения коснулись пользователей, предварительно заказавших игру Horizon Forbidden West, говорится в сообщении российского дистрибутора компьютерных игр «Бука» на официальной страннице «Вконтакте».

«Издатель ограничил активацию этой игры на территории России и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — отмечается в сообщении издательства.

Дистрибутор уточнил, что на территории других стран ограничений на активацию игры нет. Ограничения распространяются на уже вышедшие игры, выпущенные Sony, а также на те, которые только готовятся к релизу.