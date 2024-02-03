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Северная Корея заработала валюту на экспорте ресниц

Источник:
Sibnet.ru
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Северная Корея зарабатывает дефицитную валюту на экспорте накладных ресниц и париков, продаваемых по всему миру под видом произведенных в Китае.

Местом назначения почти всего заявленного экспорта Северной Кореи является Китай, а парики и накладные ресницы составили почти 60% подобного экспорта страны в 2023 году, пишет Reuters со ссылкой на данные таможни КНДР и КНР.

Так, Северная Корея в прошлом году экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около 167 миллионов долларов. Весь северокорейский экспорт в Китай в 2022 году составил 1,3 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что Северная Корея уже давно является крупнейшим экспортером париков и накладных ресниц в мире. Помощь Китая дает КНДР возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты.

Международные санкции против КНДР были введены в 2006 году после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Впоследствии санкции неоднократно расширялись.

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