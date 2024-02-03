Определился победитель четвертого выпуска «Экстрасенсы. Реванш»

Татьяна Ларина, Александр Кинжинов и Алексей Педин приняли участие в четвертом выпуске проекта «Экстрасенсы. Реванш».

Участникам четвертой серии «Реванша» нужно было из шести человек выбрать того, у кого есть близнец.

Первым проходил испытание Кинжинов, который без особо труда справился с испытанием. Ларина не сумела найти нужного человека, но рассказала многое о героях.

Алексей Педин нашел нужного человека, но жюри усомнилось в честном прохождении испытания, и попросили найти среди героев того, кто участвовал в военных действиях. Во второй раз экстрасенс не справился.

Во второй тур прошли Ларина и Кинжинов. Им предстояло найти человека, у которого только одно легкое. Оба экстрасенса справились с испытанием, но Ларина оказалась сильнее: жюри выше оценили ее работу.

Татьяна Ларина пополнила число финалистов «Реванша», где сразится с другими участниками за место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».