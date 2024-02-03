Чтение электронных книг стало доступно в «Облаке Mail.ru»

Новая функция появилась в «Облаке Mail.ru» — поддержка электронных книг в формате epub. Теперь пользователи могут загружать и читать книги в мобильном приложении и веб-версии сервиса, сообщает пресс-служба VK.

Облачный сервис запомнит настройки и позволит вернуться к тому месту книги, на котором она была закрыта. Также можно отправить свою библиотеку книг другим пользователям по приватной ссылке, отмечается в сообщении.

«Облако Mail.ru» позволяет загружать и просматривать текстовые документы, переходить к нужной главе в содержании — внутри каждой книги доступны разделы «Закладки» и «Цитаты» для быстрого поиска.

Для комфортного чтения пользователи могут настроить шрифт и цвет фона. Пока поддержка электронных книг доступна в приложении «Облако Mail.ru» на Android и в десктопной версии. В ближайшее время функция появится в версии для iPhone.