НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Чтение электронных книг стало доступно в «Облаке Mail.ru»

Источник:
Sibnet.ru
198 0

Новая функция появилась в «Облаке Mail.ru» — поддержка электронных книг в формате epub. Теперь пользователи могут загружать и читать книги в мобильном приложении и веб-версии сервиса, сообщает пресс-служба VK.

Облачный сервис запомнит настройки и позволит вернуться к тому месту книги, на котором она была закрыта. Также можно отправить свою библиотеку книг другим пользователям по приватной ссылке, отмечается в сообщении.

«Облако Mail.ru» позволяет загружать и просматривать текстовые документы, переходить к нужной главе в содержании — внутри каждой книги доступны разделы «Закладки» и «Цитаты» для быстрого поиска.

Для комфортного чтения пользователи могут настроить шрифт и цвет фона. Пока поддержка электронных книг доступна в приложении «Облако Mail.ru» на Android и в десктопной версии. В ближайшее время функция появится в версии для iPhone.

Еще по теме
«Госуслуги» внедрят чат-бот ChatGPT
Xiaomi представила самый дешевый роутер с Wi-Fi 7
Координационный центр доменов устранил сбой в работе Рунета
Массовый сбой интернета произошел в России
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
12750
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
12777
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
11958
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
13652
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
23322
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
11423
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
15301
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
15555
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
18593
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
33739
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте
Раскрыты доходы Владимира Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Если он хочет замотевировать рожать ради войны то он идиот, ни одна мать ни хочет хоронить своего сына

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...

290481

Вот безумец или заставь дурака Богу молиться...Дай ей веру в сегодня и завтра, тогда они будут рожать....

Один из многих

Попы уже совсем берегов не видят. Скоро начнут собирать церковную десятину.