Байден обматерил пошутившего Трампа

Действующий президент США Джо Байден критиковал своего предшественника Дональда Трампа с использованием ненормативной лексики.

«Байден в беседе со своими друзьями и помощниками описывал Трампа как "больного придурка", который наслаждается чужими несчастьями», — пишет газета Politico со ссылкой на источники из его окружения.

Особое раздражение у Байдена вызывали шутки бывшего американского лидера. В частности, речь идет о его высказываниях по поводу нападения на супруга экс-спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси.

Во время своих мероприятий Трамп много раз насмехался над этим происшествием. После одной из таких публичных шуток Байден не выдержал и назвал его «чертовым засранцем».