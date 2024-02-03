Работающую ткань мозга напечатали на 3D-принтере

Американские ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая способна расти и функционировать.

Команда биологов из Висконсинского университета разработала новую технологию для размещения клеток рядом друг с другом. Ткань поместили в специальный гель, который позволил нейронам обмениваться сигналами.

Клетки напечатанной ткани работают аналогично живому организму — они образуют разветвленные сети и взаимодействуют с помощью нейротрансмиттеров. Так, в ходе эксперимента исследователям удалось воссоздать участки коры головного мозга.

В дальнейшем искусственная ткань мозга поможет в изучении процессов, происходящих в мозгу при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Также на ней можно будет тестировать новые лекарства.