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Работающую ткань мозга напечатали на 3D-принтере

Источник:
Cell Stem Cell
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Американские ученые впервые напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая способна расти и функционировать.

Команда биологов из Висконсинского университета разработала новую технологию для размещения клеток рядом друг с другом. Ткань поместили в специальный гель, который позволил нейронам обмениваться сигналами.

Клетки напечатанной ткани работают аналогично живому организму — они образуют разветвленные сети и взаимодействуют с помощью нейротрансмиттеров. Так, в ходе эксперимента исследователям удалось воссоздать участки коры головного мозга.

В дальнейшем искусственная ткань мозга поможет в изучении процессов, происходящих в мозгу при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Также на ней можно будет тестировать новые лекарства.

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Наука #Наука
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