Умер фантаст Кристофер Прист

Британский писатель-фантаст Кристофер Прист скончался в возрасте 80 лет, сообщила в соцсетях его жена Нина Аллан.

Первая большая работа Приста была опубликована в 1970 году — роман «Постижение». Среди других его известных работ — «Фуга темнеющего острова», «Опрокинутый мир», «Машина пространства», «Лотерея», «Гламур», «Экстрим», «Островитяне».

Произведения автора переводились на русский и неоднократно переиздавались. Фильм «Престиж», снятый режиссером Кристофером Ноланом, представляет собой экранизацию романа Приста.

Прист — лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка. В Россию Прист приезжал на фестиваль «Аэлита», где был награжден премией за выдающийся вклад в развитие фантастики.