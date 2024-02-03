ВСУ обстреляли Лисичанск дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины обстреляли дальнобойными ракетами Лисичанск, в результате была разрушена городская пекарня, сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры», — уточнил он.

Позднее министр здравоохранения республики Наталия Пащенко заявила, что число раненых достигло восьми.

По предварительным данным, два человека погибли, еще до 40 человек могут находиться под завалами. Представители военной комендатуры подчеркнули, что рядом с пекарней нет военных объектов.

Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса, он основан в 1710 году. В городе проживает около 100 тысяч человек. Под контроль России населенный пункт перешел в июле 2022 года.