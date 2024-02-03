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Милош Бикович остался без роли в сериале HBO «Белый лотос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @bikovic

Актер Милош Бикович сообщил, что его участие в сериале «Белый лотос» канала HBO стало невозможным.

Биковича утвердили на роль во втором сезоне «Белого лотоса», но МИД Украины обратился к HBO с претензией, что они взяли на роль актера, который поддерживает российскую политику.

После этого актер сообщил, что не появится в «Белом лотосе». Он объяснил, что против него «ведут целенаправленную информационную кампанию», а «внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения».

«Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе", который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества», — написал Бикович.

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