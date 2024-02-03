Версия приложения «Сбера» пропала из App Store

Новая версия мобильного приложения Сбербанка для iOS «Учет Онлайн» больше не доступна для скачивания в App Store, сообщается в телеграм-канале кредитной организации.

«Если вы успели установить и зарегистрироваться в "Учет Онлайн" на iPhone, старую версию приложения "СберБанк Онлайн" можно удалить. Сейчас "Учет Онлайн" уже нельзя скачать в App Store», — отмечается в сообщении.

Приложение Сбербанка пропало из App Store в апреле 2022 года, после того как банк попал под блокирующие санкции. Уже установленные приложения продолжают работать, остальные пользователи могут получать онлайн-услуги только в веб-приложении.

Приложение «Учет Онлайн» было разработано только под iOS, под Android продолжает работать «Сбербанк Онлайн». Его нет в Google Play, однако можно скачать из других магазинов приложений.