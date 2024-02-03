Корпус НАТО предложили перебросить на Украину

Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса на фоне неблагоприятного для Киева развития событий.

Кроме этого, Лондон рассчитывает на установление бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.

В настоящее время члены блок вряд ли одобрят инициативу, но Лондон рассчитывает, что при значительном ослаблении ВСУ и успешном продвижении российской армии вглубь территории Украины союзники пересмотрят решение.

Также британский план предполагает развертывание на территории Норвегии и Финляндии контингента альянса и армий отдельных членов организации для «распыления» сил и средств российских войск.