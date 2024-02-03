Украина намерена довести демилитаризованную зону «до Москвы», заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«Демилитаризованная зона будет по крайней мере до Москвы», — сказал Данилов в интервью «Украинского радио». По его мнению, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

Украинский чиновник ответил на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении, которое обеспечит безопасность мирных городов от обстрелов Киева.

Данилов подчеркнул, что такая зона будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — заверил он.