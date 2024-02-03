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Крыжовников рассказал о втором сезоне «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Жора Крыжовников рассказал о судьбе второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам Крыжовникова, изначально задумывалось три сезона сериала, которые бы рассказали о 1989, 1991 и 1993 годах.

«Мы понакидали что-то, пообсуждали, встретились с Андреем (Золотаревым — сценаристом «Слова пацана»), в друг друга покидали версиями, но мы как авторы пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть импульс внятный», — сказал режиссер в интервью на YouTube-канале «Что Посмотреть».

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