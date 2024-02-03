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Мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в штате Огайо обнаружили в гараже американца ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для перевозки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

В отдел полиции города Белвью поступил звонок из музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Сотрудники музея сообщили, что им звонил местный житель и предлагал подарить ракету класса «воздух-воздух», способную перевозить ядерную боеголовку, передает KIRO 7.

Полицейские прибыли в дом американца и обнаружили потенциально опасный предмет в гараже. По словам мужчины, ракету он купил на гаражной распродаже, после чего она хранилась у него дома.

Саперы обследовали находку, в результате они убедились, что ракета была инертной — без топлива и ядерного заряда.

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andrei703333

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corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...

290481

Вот безумец или заставь дурака Богу молиться...Дай ей веру в сегодня и завтра, тогда они будут рожать....

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