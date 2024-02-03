Мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету

Полицейские в штате Огайо обнаружили в гараже американца ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для перевозки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

В отдел полиции города Белвью поступил звонок из музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Сотрудники музея сообщили, что им звонил местный житель и предлагал подарить ракету класса «воздух-воздух», способную перевозить ядерную боеголовку, передает KIRO 7.

Полицейские прибыли в дом американца и обнаружили потенциально опасный предмет в гараже. По словам мужчины, ракету он купил на гаражной распродаже, после чего она хранилась у него дома.

Саперы обследовали находку, в результате они убедились, что ракета была инертной — без топлива и ядерного заряда.