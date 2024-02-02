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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО начал подготовку к третьей мировой войне

Источник:
Sibnet.ru
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Запланированные на весну 2024 года крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender у границ России могут стать началом прологом к третьей мировой войне.

«Под прикрытием продолжающихся учений, официальные лица и политики почти беззаботно говорят о третьей мировой войне. НАТО не просто играет в войну, а уже готовится к ней, и, возможно, даже может ее спровоцировать», — пишет Global Times.

В рассчитанных на четыре месяца маневрах будут задействованы 90 тысяч военнослужащих из 31 страны НАТО. В Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тысячи боевых машин.

Такие масштабные учения НАТО не проводились с конца 1980-х. При этом аналитики отмечают, что альянсу крайне важно учитывать риски просчета и последующей эскалации, чтобы не допустить случайного переплетения имитационных учений с реальным театром военных действий.

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Оборона #Армия #Оружие
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corrector

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corrector

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Smoki

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