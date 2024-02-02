Опасный астероид сблизился с Землей на минимальное расстояние

Крупный астероид 2 февраля приблизился к Земле на максимально близкое расстояние. Космический объект под обозначением 2008 OS7 пролетит мимо нашей планеты на удалении 2 850 000 километров.

Скорость космического тела диаметром от 210 до 480 метров составляет 18,2 километра в секунду. По расчетам астрономов, астероид пройдет вне земной атмосферы, поэтому не представляет угрозы для человечества.

2008 OS7 относится к потенциально опасным астероидам, так как его диаметр превышает 140 метров, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее чем 7,5 миллиона километров. За подобными объектами ведется пристальное наблюдение.

На сегодня в список потенциально опасных астрономических объектов входят 2 349 астероидов. Диаметр самого крупного из них составляет около семи километров. В 2024 года мимо Земли пролетят целых 18 опасных астероидов.