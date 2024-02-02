Путин назвал ВСУ террористической организацией

Вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы».

«То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в террористическую организацию, стреляют по машинам скорой помощи», — сказал он, комментируя рассказ жительницы Донецка, которая работает в республиканском центре медицины катастрофы.

В качестве подтверждения своих слов Путин привел данные, полученные из перехвата разговора украинских танкистов во время попытки входа в Донецк. По словам главы государства, один из танкистов застрелил мирного жителя и объяснил это словами «да они здесь все террористы».

Российский лидер уточнил, что мужчина просто вышел на улицу из своего дома. При этом в доме осталась его семья, включая детей. «Просто так взял и застрелил, что же это такое, как не неонацизм?», — спросил Путин.

Российские власти многократно называли действия украинской армии террористическими. Так, Путин называл терактом обстрел Белгорода 30 декабря, когда погибли 25 человек и свыше сотни пострадали.