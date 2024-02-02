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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ за месяц потеряли более 23 тысяч человек

Источник:
РИА Новости
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Потери украинских войск за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

По его словам, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения собственной обороны.

Российские войска в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего, отметил Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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