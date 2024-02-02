ВСУ за месяц потеряли более 23 тысяч человек

Потери украинских войск за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

По его словам, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения собственной обороны.

Российские войска в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего, отметил Шойгу.