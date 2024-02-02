Почему автомобили самовозгораются

Использование систем автозапуска на старых автомобилях с большим пробегом и техническими проблемами иногда приводит к самовозгоранию. Но это не единственная причина.

Специалисты департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска выделили четыре причины, почему машины загораются сами по себе.

Автозапуск на морозе

Главная причина пожаров зимой — это охранная система с функцией автозапуска. Водители настраивают ее на автоматическое включение с периодичностью в несколько часов, чтобы мотор не промерз окончательно.

Однако случаются неожиданности и перебои в работе электрики. В отсыревшей из-за конденсата электрике могут возникать короткие замыкания, вызывающие появление искры в неожиданных местах.

Затвердевшие шланги

В морозы резиновые шланги сильно замерзают. Материалы сжимаются, хомуты ослабевают, в местах стыков появляются течи топлива. Бензин может скапливаться в выштамповках деталей и начать испаряться при прогреве мотора.

В этот момент случайная искра статического электричества может поджечь пары, и под шлангом возникает небольшое пламя, которое может разгореться или потухнуть. Если же огонь доходит до топливопровода, то возможен большой пожар.

Проблемы с зажиганием

При холодном пуске начинают капризничать свечи и катушки зажигания, а также промороженные форсунки. В цилиндрах появляются пропуски зажигания, двигатель «троит», из-за чего недогоревшие пары бензина выбрасываются в выпускной коллектор и догорают уже в каталитическом нейтрализаторе. Этот технический узел находится под днищем или под капотом автомобиля и изолирован от двигателя термическими экранами.

Чем хуже работает мотор, тем больше паров бензина оказываются в катализаторе. Он может разогреваться до 700-800 градусов. Трубы тоже перегреваются, и при соприкосновении с антикором или пластиковыми деталями возникают оплавления или места возгораний. Особенно часто это бывает, если во время наездов на препятствия выхлопные трубы пережили удары и были деформированы.

Гремучий газ

Зимой из-за низких температур резко возрастает сопротивление в аккумуляторе, из-за чего может начаться разложение электролита. При работе генератора и зарядке батареи появляются короткие замыкания между ячейками пластин, из-за чего в процессе электролиза вода выделяет водород и кислород. При их соединении образуется гремучий газ, обладающий высокой горючестью и взрывоопасностью.

Газ просачивается через стыки корпуса в клеммах аккумулятора и скапливается под капотом. Если из-за плохой работы катушек зажигания или из-за некачественных высоковольтных проводов возникает замыкание на корпус, то этот газ может вспыхнуть с непредсказуемыми последствиями.