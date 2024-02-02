НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Почему автомобили самовозгораются

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Использование систем автозапуска на старых автомобилях с большим пробегом и техническими проблемами иногда приводит к самовозгоранию. Но это не единственная причина.
Горящие автомобили на парковке
Фото: © ru.freepik.com

Специалисты департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска выделили четыре причины, почему машины загораются сами по себе.

Автозапуск на морозе

Главная причина пожаров зимой — это охранная система с функцией автозапуска. Водители настраивают ее на автоматическое включение с периодичностью в несколько часов, чтобы мотор не промерз окончательно.

Однако случаются неожиданности и перебои в работе электрики. В отсыревшей из-за конденсата электрике могут возникать короткие замыкания, вызывающие появление искры в неожиданных местах.

Затвердевшие шланги

В морозы резиновые шланги сильно замерзают. Материалы сжимаются, хомуты ослабевают, в местах стыков появляются течи топлива. Бензин может скапливаться в выштамповках деталей и начать испаряться при прогреве мотора.

В этот момент случайная искра статического электричества может поджечь пары, и под шлангом возникает небольшое пламя, которое может разгореться или потухнуть. Если же огонь доходит до топливопровода, то возможен большой пожар.

Как прогревать автомобиль зимой

Проблемы с зажиганием

При холодном пуске начинают капризничать свечи и катушки зажигания, а также промороженные форсунки. В цилиндрах появляются пропуски зажигания, двигатель «троит», из-за чего недогоревшие пары бензина выбрасываются в выпускной коллектор и догорают уже в каталитическом нейтрализаторе. Этот технический узел находится под днищем или под капотом автомобиля и изолирован от двигателя термическими экранами.

Чем хуже работает мотор, тем больше паров бензина оказываются в катализаторе. Он может разогреваться до 700-800 градусов. Трубы тоже перегреваются, и при соприкосновении с антикором или пластиковыми деталями возникают оплавления или места возгораний. Особенно часто это бывает, если во время наездов на препятствия выхлопные трубы пережили удары и были деформированы.

Гремучий газ

Зимой из-за низких температур резко возрастает сопротивление в аккумуляторе, из-за чего может начаться разложение электролита. При работе генератора и зарядке батареи появляются короткие замыкания между ячейками пластин, из-за чего в процессе электролиза вода выделяет водород и кислород. При их соединении образуется гремучий газ, обладающий высокой горючестью и взрывоопасностью.

Газ просачивается через стыки корпуса в клеммах аккумулятора и скапливается под капотом. Если из-за плохой работы катушек зажигания или из-за некачественных высоковольтных проводов возникает замыкание на корпус, то этот газ может вспыхнуть с непредсказуемыми последствиями.

Еще по теме
Путин посочувствовал автопрому Германии
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новые цвета
Появился новый российский бренд автомобилей XCITE
АвтоВАЗ начал красить Lada Vesta в новый цвет
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Другими словами с 2014 года по 2022 Украина не имея вообще каких либо оснований просто уничтожала русских...

mosquito__2010

+ к тому это значит что все обвинения помимо Украинских, а именно из западных стран таких как США, Британия...

corrector

ничего, весьмирсними, потерпят, потерпят есчё.. западному миру нужны подопытные..

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...