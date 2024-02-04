Закредитованным россиянам предложили решение проблемы

Эксперт подсказал, как закредитованным россиянам решить свои финансовые проблемы и суметь выплатить сразу несколько займов.

По отдельным кредитам можно договориться с банком о кредитных каникулах. Еще один вариант — реструктуризация каждого заема, когда кредитор продлевает сроки, и за счет этого уменьшается сумма ежемесячного платежа, приводит «Лента.ру» совет эксперта Михаила Беляева.

Но, по его словам, рациональней рефинансировать сразу все кредиты. «Лайфхак такой: найти банк, который был бы готов вам все эти кредиты рефинансировать», — сказал эксперт.

«То есть, условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом», — пояснил Беляев.

В итоге «ежемесячный совокупный платеж по одному кредиту становится в абсолютной величине меньше, чем выплаты по той куче кредитов, которую вы успели набрать», отметил эксперт.