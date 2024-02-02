Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик». Это будет третий совместный проект режиссера и актера.

Питт получит главную роль, считает автор издания Deadline Майк Флеминг. По его мнению, Тарантино может продолжить историю Клиффа Бута — персонажа, которого Питт сыграл в «Однажды в… Голливуде».

«Если бы Бут превратился из каскадера в кинокритика, это порадовало бы многих фанатов. Как и многие герои Тарантино, он слишком хорош, чтобы от него отказаться», — порассуждал Флеминг.

«Кинокритик» будет последним, десятым фильмом Тарантино. Режиссер говорил, что события будут разворачиваться в 1977 году. История основана на личности реального человека — кинокритика, который никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порнографического журнала.

Питт снимался у Тарантино в «Бесславных ублюдках» и «Однажды в… Голливуде». За роль второго плана во втором он получил «Оскар».