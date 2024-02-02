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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подразделения ПВО появятся в составе российских штурмовых частей

Источник:
«Известиям»
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Формирование подразделений ПВО в составе штурмовых частей началось в российской армии, их оснастят зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Тор» и «Гибка».

Задачей таких подразделений станет уничтожение беспилотников противника, а также прикрытие штурмовиков от реактивных систем залпового огня, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

«Когда идет штурм укрепленного района, противник может использовать различные средства, чтобы его сорвать. Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дроны», — пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что «в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься, у него есть свои ограничения». «Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника у вас будут потери минимальные или их вообще не будет», — сказал Леонков.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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corrector

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