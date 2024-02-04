Британия передаст Украине «военно‑морской мусор»

Украина будет рада получить от Великобритании два приготовленных к списанию фрегата — HMS Westminster и HMS Argyll, заявил накануне командующий украинским флотом адмирал Алексей Неижпапа.

Речь идет о фрегатах Type 23, на смену которым в ВМС Великобритании пришли новые корабли. Westminster и Argyll ранее собирались отправить в утиль и-за износа.

«Эти корабли требуют больших затрат на техническое обслуживание, поэтому выгоднее их разобрать», — приводит китайский портал infoBRICS мнение военных экспертов.

Но тут появились украинцы. «Если будет принято решение о передаче двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем очень рады», — заявил Неижпапа.

По словам экспертов, это еще раз подтверждает, что Украина находится в отчаянном положении. Польза от двух старых фрегатов будет нулевой, уверены они.

К тому же эти корабли в акваторию Черного моря не пропустит Турция. Согласно конвенции Монтрё, во время боевых действий туда не могут заходить боевые корабли.