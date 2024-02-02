Украина потребует от России $1 трлн в качестве компенсации

Украинские власти увеличили сумму убытков от конфликта с Россией до 1 триллиона долларов, такую цифру назвал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«По оценкам Киева, речь идет о 750 миллиардах долларов прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять эту цифру за 1 триллион», — приводит «Коммерсантъ» заявление Устенко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины нужно 750 миллиардов долларов. По его мнению, ключевым источником восстановления «должны быть конфискованные счета России и российских олигархов».

Евросовет накануне утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.