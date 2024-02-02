Россияне не попробовали яйца из Турции и Азербайджана

Яйца из Турции, Азербайджана и Белоруссии не попали на полки магазинов, их отправили на переработку, поэтому поставки особо на цены не повлияли, сообщил Руспродсоюз.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно (яйцо) в основном направляется на переработку», — сказал «Известиям» зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.

По данным Россельхознадзора, с начала года в Россию поступило 69 миллионов штук куриных яиц из Белоруссии, 4,2 миллиона штук из Азербайджана и 5,6 миллиона штук из Турции.

Продовольственная безопасность от импорта не улучшается, цены на яйцо у зарубежных поставщиков не ниже российских даже при нулевой пошлине, считает Леонов. По его словам, обеспечить стабильность цен на рынке скорее помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.