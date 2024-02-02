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Марго Робби посчитала съемки в «Барби» важнее «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Барби»

Актриса Марго Робби впервые прокомментировала ситуацию вокруг номинантов на «Оскар», куда ее не включили, как лучшую актрису за роль в фильме «Барби».

«Мы хотели сделать что-то, что изменило бы культуру, повлияло на нее. И нам это уже удалось — даже в большей мере, чем мы могли себе представить. И это действительно самая большая награда, которую можно получить <…> Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе так повезло», — цитирует Робби издание Variety.

В номинацию «Лучшая женская роль»» попали Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

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