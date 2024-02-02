Залужный перечислил проблемы оборонного комплекса Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал признать преимущество России в мобилизации ресурсов и неспособность Украины добиться подобных результатов.

Украина оказалась неспособна повысить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения «непопулярных мер», сказал главком ВСУ в интервью CNN.

По его словам, зависимость Украины от поставок союзников, которые сокращают объемы помощи, усиливается из-за частичной монополизации оборонной промышленности страны и несовершенства нормативно-правовой базы.

Залужный считает, что приоритетом для Украины должно стать овладение арсеналом дешевых и эффективных беспилотных систем. Развитие дронов — лучший способ избежать «позиционный войны», отметил главком.

В ноябре 2023 года в статье для The Economist Залужный написал, что боевые действия зашли в тупик, а наступление ВСУ может перейти в «позиционную войну» на годы.