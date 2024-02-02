Киев попросил Россию передать тела погибших при крушении Ил‑76

Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении в Белгородской области самолета Ил-76 пленных, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — цитирует РИА Новости Юсова.

При этом он утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.

24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По данным К РФ, самолет сбили две ракеты, выпущенные из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.