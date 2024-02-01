Евросоюз конфискует доходы от замороженных активов России

Европейский совет утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогу саммита в Брюсселе.

Полученные от замороженных активов России доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов деньги поступят в бюджет и направятся на помощь Украине. Однако механизм передачи этих средств пока не доработан.

По итогам саммита страны ЕС утвердили программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. Из них 17 миллиардов евро будут направлены в виде грантов, еще 33 миллиарда — в виде кредитов.

После начала военных действий на Украине страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили почти 300 миллиардов российских активов. Из них в ЕС было заблокировано чуть больше 200 миллиардов евро. Россия обещала ответить на изъятие активов «зеркально».