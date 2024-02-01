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Евросоюз конфискует доходы от замороженных активов России

Источник:
Sibnet.ru
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Европейский совет утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогу саммита в Брюсселе.

Полученные от замороженных активов России доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов деньги поступят в бюджет и направятся на помощь Украине. Однако механизм передачи этих средств пока не доработан.

По итогам саммита страны ЕС утвердили программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на период по 2027 год. Из них 17 миллиардов евро будут направлены в виде грантов, еще 33 миллиарда — в виде кредитов.

После начала военных действий на Украине страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили почти 300 миллиардов российских активов. Из них в ЕС было заблокировано чуть больше 200 миллиардов евро. Россия обещала ответить на изъятие активов «зеркально».

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Удавиков

даже в семьях героев появляются на свет такие выродки

GammiPluh

Другими словами с 2014 года по 2022 Украина не имея вообще каких либо оснований просто уничтожала русских...

mosquito__2010

+ к тому это значит что все обвинения помимо Украинских, а именно из западных стран таких как США, Британия...

Smoki

Ну да, подорожали на 200% А теперь рапортуют, что снизились на 1% Это наверное Турция нас завалила дешевыми...