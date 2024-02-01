Банкам предложили отслеживать местоположение своих клиентов

Власти намерены обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, местоположение человека могут отслеживать при использовании онлайн-банка.
Соответствующий документ подготовлен Минфином. Ведомство предлагает кредитным организациям в обязательном порядке отслеживать, откуда клиенты заходят в мобильное приложение, пишут «Известия».
Если человек преимущественно пользуется сервисами с территории иностранных государств, банк должен будет запросить дополнительную информацию о месте проживания клиента, уточняется в законопроекте.
В случае если
клиент не предоставит необходимые документы, банк будет
вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор
в одностороннем порядке и передать сведения налоговикам.
При этом Минфин отмечает, что инициатива требует дальнейшего обсуждения с ведомствами и участниками рынка. По их итогам поправки могут доработать или признать нецелесообразными.
Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом. По Налоговому кодексу резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев.