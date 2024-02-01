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Банкам предложили отслеживать местоположение своих клиентов

Источник:
Sibnet.ru
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Власти намерены обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, местоположение человека могут отслеживать при использовании онлайн-банка.

Соответствующий документ подготовлен Минфином. Ведомство предлагает кредитным организациям в обязательном порядке отслеживать, откуда клиенты заходят в мобильное приложение, пишут «Известия».

Если человек преимущественно пользуется сервисами с территории иностранных государств, банк должен будет запросить дополнительную информацию о месте проживания клиента, уточняется в законопроекте.

В случае если клиент не предоставит необходимые документы, банк будет вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке и передать сведения налоговикам.

При этом Минфин отмечает, что инициатива требует дальнейшего обсуждения с ведомствами и участниками рынка. По их итогам поправки могут доработать или признать нецелесообразными.

Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом. По Налоговому кодексу резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев.

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Экономика #Деньги
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