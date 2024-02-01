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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел трейлер игры Death Stranding 2

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sony представила на мероприятии State of Play трейлер игры Death Stranding 2: On the Beach. Из ролика следует, что продолжение игры будет сюжетно связано с первой частью.

В большом трейлере показали множество персонажей, включая Сэма Портера и Фрэджайл. Также присутствует героиня Эль Фаннинг, роль которой в сюжете Death Stranding 2 пока остается загадочной.

Действие Death Stranding 2 развернется за пределами Соединенных Городов Америки. Однако героям вновь потребуется восстанавливать связь между человеческими поселениями и бороться с загадочными потусторонними монстрами.

За сюжет Death Stranding 2 отвечает легендарный Хидео Кодзима. В игре снялись актеры Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фаннинг, Сиори Куцуна, Трой Бейкер, Фатих Акин и Джордж Миллер, режиссер серии постапокалиптических боевиков «Безумный Макс».

Death Stranding 2: On the Beach выйдет в 2025 году эксклюзивно на PlayStation 5. Точных данных о выходе игры на ПК пока нет.

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Игры #Экшены
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