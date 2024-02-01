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«Госуслуги» внедрят чат-бот ChatGPT

Источник:
ТАСС
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Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT будет внедрен в «Госуслуги», сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По словам министра, в перспективе ChatGPT будет использоваться для консультации граждан и даже сможет заполнять за человека необходимые заявления. Начать внедрение технологии планируется уже в 2024 году.

«Мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления», — отметил Шадаев.

В настоящее время на Госуслугах есть цифровой помощник — «Робот Макс». С момента запуска он обработал более 450 миллионов запросов.

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