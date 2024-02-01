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Девушку арестовали из-за радужной сережки

Источник:
Sibnet.ru
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Девушку в Нижнем Новгороде арестовали на пять суток за сережки с радугой, сообщила пресс-служба Сормовского районного суда.

Видео, в котором к девушке и парню в кафе подходят агрессивные люди с вопросом: «Вы в курсе у нас какая ситуация в стране?» и требуют снять символику, распространилось в местных пабликах. У юноши на одежде был значок с украинским флагом, у девушки — сережки в форме лягушки в радужной расцветке.

Девушку вызвали на допрос сотрудники ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму). Было заведено дело по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичная демонстрации атрибутики и символики, пропаганда или демонстрация которых запрещены федеральными законами). Сормовский районный суд арестовал ее пять суток, цитирует РБК пресс-службу суда.

«В суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался, и какие признаки соответствующей символики он имел», — рассказал адвокат девушки правозащитному центру «Эгида».

Юрист добавил, что никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов.

Верховный суд в ноябре признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Радужный флаг ЛГБТ состоит из шести продольных полос, в нем нет голубого цвета.

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