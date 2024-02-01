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Евросоюз утвердил помощь Украине на $50 млрд

Источник:
РБК
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Страны Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере 50 миллиардов долларов из бюджета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель

«Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — цитирует РБК Мишеля.

Венгрия долгое время сопротивлялась согласованию помощи Украине. Она была единственной страной из 27, не дававшей свое разрешение. Руководство ЕС подозревало, что таким образом Будапешт шантажирует союз, чтобы получить финансирование.

До голосования руководство ЕС и лидеры стран провели консультации с участием венгерского премьера Виктора Орбана. Он также присутствовал в зале при официальном голосовании.


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Политика #Мир
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