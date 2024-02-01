Рассекречены планы Залужного оставить Авдеевку

Главком ВСУ Валерий Залужный несколько недель планировал вывести войска из Авдеевки, однако президент Владимир Зеленский отказался согласовывать такое решение.

Отводом войск из Авдеевки Залужный хотел «выровнять фронт», пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источник в окружении украинского президента. Минобороны России ранее заявляло об улучшении позиций на данном направлении.

Источник издания также подтвердил, что Зеленский действительно пытался уволить Залужного. Однако многие украинские генералы выступили против назначения на его должность Александра Сырского, поскольку нынешний главком пользуется большей популярностью в войсках.

Авдеевка расположена примерно в 10 километрах к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тысячи человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.

В конце декабря город посетил Зеленский и назвал этот участок «одним из самых сложных». Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где проходят боевые действия.