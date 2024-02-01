Названа принадлежность сбившей Ил-76 ракеты

Военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области сбили ракетой MIM-104A, выпущенной из американского комплекса Patriot, сообщил Следственный комитет России.

Ведомство отметило, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Экспертиза показала, что находки являются элементами конструкции зенитной ракеты MIM-104A комплекса Patriot США.

Накануне о том, что Ил-76 с украинскими пленными сбили из американского комплекса Patriot, сообщил президент Владимир Путин. Он призвал провести международное расследование авиакатастрофы.

Ил-76 был сбит 24 января у села Яблоново в Белгородской области. По данным Минобороны и СК, самолет атаковали из населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все они погибли.