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Материнский капитал пересчитали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Материнский капитал в России с 1 февраля 2024 года вырос до 630,3 тысячи рублей, его проиндексировали на 7,4%.

Размер повышения был определен на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Соответствующее постановление правительства подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Помимо капитала на первого ребенка, индексации также подвергся маткапитал на второго и последующих детей. Родителям, которые успели израсходовать часть маткапитала, остаток также будет проиндексирован, такие семьи смогут получить 202,6 тысячи рублей.

Если был оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по первому сертификату, то сумма материнского капитала на второго ребенка составит 833 тысячи рублей.

Материнский капитал — мера поддержки, которая действует в России с 2007 года. Изначально родители могли получить выплаты только с рождением второго ребенка. С 2020 года маткапитал начали выдавать с рождением первенца.

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