Российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на $8 млрд

Состояние богатейших россиян с начала 2024 года увеличилось на 7,953 миллиарда долларов, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с начала 2024 года заработал более 2,14 миллиарда долларов. Его общее состояние составило 23 миллиарда долларов.

Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на 1,35 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов. Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 838 миллионов долларов. Его состояние составляет 25,5 миллиарда.

Эксперты Bloomberg оценивали размеры их денежных активов на основе стоимости акций компаний, дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка.