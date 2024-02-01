Генсека НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, сообщили норвежские СМИ.

Предложил его кандидатуру заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — приводит ТАСС заявление Раджи.

Премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград.