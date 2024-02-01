«Би-2» выбрались из заключения в Таиланде

Все участники группы «Би-2» смогли покинуть Таиланд после почти недельного пребывания в миграционной тюрьме.

«Все музыканты группы "Би-2" благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив», — говорится в телеграм-канале группы.

Первым в Израиль выбрался Егор Бортник (Лева Би-2), признанный иноагентом в РФ. Днем позже удалось освободить других артистов.

Участников «Би-2» задержали на Пхукете после концерта. Причиной задержания стали неправильно оформленные визы. Всю вину за произошедшее взяли на себя организаторы концерта.