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«Би-2» выбрались из заключения в Таиланде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал группы «Би-2»

Все участники группы «Би-2» смогли покинуть Таиланд после почти недельного пребывания в миграционной тюрьме.

«Все музыканты группы "Би-2" благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив», — говорится в телеграм-канале группы.

Первым в Израиль выбрался Егор Бортник (Лева Би-2), признанный иноагентом в РФ. Днем позже удалось освободить других артистов.

Участников «Би-2» задержали на Пхукете после концерта. Причиной задержания стали неправильно оформленные визы. Всю вину за произошедшее взяли на себя организаторы концерта.

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Культгид #Шоу-бизнес
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