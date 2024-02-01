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Дочь Кадырова продвинулась по службе

Источник:
Sibnet.ru
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Хадижат Кадырова
Фото: © телеграм-канал RKadyrov_95

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики.

Кадырова возглавляла департамент дошкольного образования Грозного. На новую должность ее предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов, написал Кадыров в телеграм-канале.

«Руководитель администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы», — отметил глава Чечни. Он добавил, что его дочь «хорошо знакома с внутриполитической ситуацией».

Хадижат — вторая по старшинству из дочерей Кадырова. Ей 24 года.

Старшая дочь Кадырова Айшат сейчас занимает пост вице-премьера республики по социальному блоку. До этого она была министром культуры. Их сестра Хутмат — в прошлом году в 20 лет стала куратором в сфере здравоохранения.

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