Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики.

Кадырова возглавляла департамент дошкольного образования Грозного. На новую должность ее предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов, написал Кадыров в телеграм-канале.

«Руководитель администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы», — отметил глава Чечни. Он добавил, что его дочь «хорошо знакома с внутриполитической ситуацией».

Хадижат — вторая по старшинству из дочерей Кадырова. Ей 24 года.

Старшая дочь Кадырова Айшат сейчас занимает пост вице-премьера республики по социальному блоку. До этого она была министром культуры. Их сестра Хутмат — в прошлом году в 20 лет стала куратором в сфере здравоохранения.