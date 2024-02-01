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МВД пожелало Шаману успехов после обвинения в ЛГБТ-пропаганде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Активист Ян Коробков попросил проверить клип Ярослава Дронова (Shaman) «Я русский» на пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, которая запрещена в России). Но полиция сообщила, что никакой проверки в отношении артиста нет и пожелала певцу творческих успехов.

В заявлении Коробкова, опубликованном в телеграм-канале «Осторожно, новости», говорится, что в клипе «Я русский» у Дронова подведены глаза, а также есть сцена, где певца несут на руках мужчины — таким образом, они могли трогать его половые органы. Все это якобы пропагандирует нетрадиционные отношения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что никакой проверки в отношении Дронова нет, более того, у полиции вообще нет никаких вопросов к его творчеству.

«Я желаю ему творческих успехов! Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе на радиостанции», — написала Волк.

Активист позднее признался, что заявление является «пост-ироничным» и было написано в свете ужесточения законов.

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