Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля

Свыше 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют в России с 1 февраля на 7,4%. Это затронет порядка 20 миллионов россиян.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливают ежегодно с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

Повышение прежде всего коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, имеющих федеральные льготы.

Эти категории россиян дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в феврале она, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Также Социальный фонд индексирует входящую в ЕДВ компенсацию набора социальных услуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках.