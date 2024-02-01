Залужного обвинили в гибели десяти бригад

Главком Вооруженых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный допустил уничтожение десяти украинских бригад в ходе провального контрнаступления, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — приводит РИА Новости заявление Мосийчука.

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По его словам, в провале ВСУ виноват лично главком, так как именно Залужный отдавал приказы. «Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость», — отметил Мосийчук.

«Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации», — подчеркнул экс-депутат.

Ранее стало известно о попытке президента Владимира Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации СМИ, сделать это помешали западные союзники Киева.