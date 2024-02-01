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Росстат сообщил о подешевлении яиц

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на куриные яйца в России за неделю с 23 по 29 января 2024 года снизились на 1%, мясо кур подешевело на 0,5%, следует из данных Росстата.

С 16 по 22 января 2024 года цены на куриные яйца в России снизились на 1,4%, на мясо кур — на 0,8%, говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, также снизились цены на свинину, масло подсолнечное, помидоры и крупу гречневую — на 0,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,1%.

При этом выросли цены на капусту белокочанную — на 3,3%, на огурцы — на 2,6%, на свеклу столовую — на 2%, на морковь — на 1,4%, на лук репчатый и бананы — на 1,1%, на картофель и яблоки — на 1%, сообщило ведомство.


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