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Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине

Источник:
РИА Новости
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Демилитаризованная зона на Украине пройдет от государственной границы так, чтобы обеспечить безопасность российских городов, заявил президент России Владимир Путин.  

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас «как раз этим» и занимается.

Впервые об этом Путин заявил в июне 2023 года. Он тогда анонсировал создание на территории Украины санитарной зоны «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

 

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