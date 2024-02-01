Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине

Демилитаризованная зона на Украине пройдет от государственной границы так, чтобы обеспечить безопасность российских городов, заявил президент России Владимир Путин.

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас «как раз этим» и занимается.

Впервые об этом Путин заявил в июне 2023 года. Он тогда анонсировал создание на территории Украины санитарной зоны «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».