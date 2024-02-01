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Суд ООН отклонил почти все обвинения Украины в адрес России

Источник:
«Интерфакс»
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Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России в рамках иска о возможном нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации рассовой дискриминации. 

Украина подала иск в 2017 году. Киев просил признать, что «ДНР и ЛНР —террористические организации, а Россия ответственна за их финансирование». Украинские представители также утверждали, что российские власти подвергают дискриминации нацменьшинства в Крыму.

Суд пришел к выводу, что Россия по предъевленным претензиям нарушила только один пункт. Москва не приняла меры для расследования фактов, полученных от Украины, о том, что некоторые лица «могли финансировать терроризм в ДНР и ЛНР».

«Десятью голосами против пяти суд отклоняет все остальные пункты обвинения», — приводит «Интерфакс» заявление председателя суда Джоан Донохью.

Суд также указал России на нарушение конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации при переводе школ в Крыму с украинского на русский язык. 

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