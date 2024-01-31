Анонсировано новое наступление ВСУ

Украинская армия планирует начать новое наступление на российские укрепрайоны весной, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его прогнозу, российское наступление закончится в начале весны, после чего украинская армия начнет собственное, передает издание Telegraph. Для этого ВСУ начинают подготовку новых резервов.

При этом глава разведки Украины признал, что в настоящее время Киев перешел к стратегии «активной обороны» и строит обширные укрепления за своими линиями, которые должны остановить продвижение российской армии.

Предыдущее масштабное наступление, которое Киев предпринял летом 2023 года, закончилось полным провалом. По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в его ходе ВСУ потеряли почти 160 тысяч человек.