НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Анонсировано новое наступление ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
369 1

Украинская армия планирует начать новое наступление на российские укрепрайоны весной, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его прогнозу, российское наступление закончится в начале весны, после чего украинская армия начнет собственное, передает издание Telegraph. Для этого ВСУ начинают подготовку новых резервов.

При этом глава разведки Украины признал, что в настоящее время Киев перешел к стратегии «активной обороны» и строит обширные укрепления за своими линиями, которые должны остановить продвижение российской армии.

Предыдущее масштабное наступление, которое Киев предпринял летом 2023 года, закончилось полным провалом. По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в его ходе ВСУ потеряли почти 160 тысяч человек.

Еще по теме
Россия обменялась с Украиной военнопленными
Украинский пленный попросил наградить захватившего его бойца
Экспертиза подтвердила поражение Ил-76 западной ракетой
ВСУ потеряли большинство танков Leopard 2
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

даже в семьях героев появляются на свет такие выродки

snoo

Думаешь нет место подвигу русского солдата?

pepelmetal

Ещё один "не видел, значит нет" Уже давно тела показали, рагулёк!

Kukuh88

США давно раскрыли секрет установления дружеских отношений с японцами. Нужно взорвать пару городов и...