Обнаружено неожиданное полезное свойство томатного сока

Томатный сок может уничтожать опасные кишечные патогены — в частности, сальмонеллы, выяснили ученые из Корнеллского университета в США.

Сальмонелла — возбудитель острой кишечной инфекции. Оказалось, что антимикробные пептиды в составе томатного сока успешно уничтожают грозную бактерию, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Microbiology Spectrum.

Пептиды представляют собой маленькие белковые молекулы, которые могут разрушать бактериальные мембраны. При изучении генома томата ученые идентифицировали четыре возможных антимикробных пептида.

Выяснилось, что два из них действительно могут уничтожать сальмонеллы. В качестве эксперимента ученые взяли помидоры сорта Campari, измельчили их и процедили получившуюся гущу. Затем образцы Salmonella Typhi подвергли воздействию смеси.

Через два часа после этого в чашке, в которую добавили томатный сок, количество микробных клеток заметно снизилось. При этом антимикробный эффект сохранялся более 24 часов. Диеты с томатным соком могут стать одним из вариантов лечения кишечных инфекций.